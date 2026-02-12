Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Lukrative Expeditors International of Washington-Investition?
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 12.02.2021 wurden Expeditors International of Washington-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Expeditors International of Washington-Anteile bei 96,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Expeditors International of Washington-Papier investiert hätte, befänden sich nun 103,541 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 762,27 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Anteils am 11.02.2026 auf 161,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,62 Prozent vermehrt.
Expeditors International of Washington wurde am Markt mit 21,70 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
