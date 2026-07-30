Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Investmentbeispiel 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expeditors International of Washington-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Expeditors International of Washington-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers betrug an diesem Tag 128,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,973 Expeditors International of Washington-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.07.2026 auf 170,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 265,50 USD wert. Damit wäre die Investition 32,65 Prozent mehr wert.

Expeditors International of Washington markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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