NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Expeditors International of Washington-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Expeditors International of Washington-Aktie an diesem Tag bei 108,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,181 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 146,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 346,13 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,61 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 19,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at