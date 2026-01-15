NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expeditors International of Washington-Aktie gebracht.

Das Expeditors International of Washington-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Expeditors International of Washington-Papier bei 93,19 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,731 Expeditors International of Washington-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 162,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 740,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 74,07 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich jüngst auf 21,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at