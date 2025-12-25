Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

Rentable Expeditors International of Washington-Anlage? 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Expeditors International of Washington-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,92 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investierten, hätten nun 217,770 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Aktie auf 151,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 005,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 230,05 Prozent gesteigert.

Alle Expeditors International of Washington-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

