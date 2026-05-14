NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expeditors International of Washington-Aktie Investoren gebracht.

Das Expeditors International of Washington-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 47,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert, befänden sich nun 2,107 Expeditors International of Washington-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (155,80 USD), wäre das Investment nun 328,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 228,35 Prozent angezogen.

Expeditors International of Washington wurde am Markt mit 20,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at