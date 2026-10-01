Expeditors International of Washington Aktie

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WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Frühe Investition 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Expeditors International of Washington-Papier letztlich bei 51,52 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hat, hat nun 194,099 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 184,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 838,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 258,39 Prozent vermehrt.

Expeditors International of Washington erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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