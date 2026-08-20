Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Frühes Investment 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expeditors International of Washington-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Expeditors International of Washington-Papier statt. Der Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 115,83 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 86,333 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Anteile wären am 19.08.2026 16 096,00 USD wert, da der Schlussstand 186,44 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 60,96 Prozent vermehrt.

Der Expeditors International of Washington-Wert an der Börse wurde auf 24,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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