Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Frühes Investment
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Expeditors International of Washington-Papier statt. Der Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 115,83 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 86,333 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Anteile wären am 19.08.2026 16 096,00 USD wert, da der Schlussstand 186,44 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 60,96 Prozent vermehrt.
Der Expeditors International of Washington-Wert an der Börse wurde auf 24,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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