Expeditors International of Washington Aktie

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WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

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Lohnendes Expeditors International of Washington-Investment? 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Expeditors International of Washington-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Expeditors International of Washington-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Expeditors International of Washington-Aktie bei 121,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Expeditors International of Washington-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,413 Expeditors International of Washington-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 519,20 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Anteils am 09.09.2026 auf 188,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,19 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 24,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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