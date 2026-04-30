NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expeditors International of Washington-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Expeditors International of Washington-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Expeditors International of Washington-Papier 113,84 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,784 Expeditors International of Washington-Papiere. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Papiere wären am 29.04.2026 1 307,01 USD wert, da der Schlussstand 148,79 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 30,70 Prozent.

Expeditors International of Washington wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at