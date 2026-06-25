NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Expeditors International of Washington-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Expeditors International of Washington-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Expeditors International of Washington-Anteile letztlich bei 114,45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,874 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,94 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 24.06.2026 auf 160,16 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 39,94 Prozent.

Expeditors International of Washington markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at