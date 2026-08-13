Expeditors International of Washington Aktie
WKN: 875272 / ISIN: US3021301094
|Expeditors International of Washington-Investition
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr abgeworfen
Expeditors International of Washington-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 122,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,180 Expeditors International of Washington-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 184,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 508,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50,90 Prozent.
Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 23,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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