NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Expeditors International of Washington gewesen.

Die Expeditors International of Washington-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 49,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,300 Expeditors International of Washington-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Aktie auf 164,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 343,69 USD wert. Damit wäre die Investition 234,37 Prozent mehr wert.

Expeditors International of Washington wurde am Markt mit 21,73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at