NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expeditors International of Washington-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 51,30 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,949 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 384,31 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 28.10.2026 auf 197,15 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 284,31 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich jüngst auf 25,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at