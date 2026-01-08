NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Expeditors International of Washington-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 108,18 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hat, hat nun 0,924 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 156,90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 145,04 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,04 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich jüngst auf 21,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at