NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Exponent eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Exponent-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,51 USD. Bei einem Exponent-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 392,080 Exponent-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 65,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 579,30 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 155,79 Prozent.

Exponent war somit zuletzt am Markt 3,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at