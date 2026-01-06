NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Exponent-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Exponent-Papier bei 24,15 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exponent-Aktie investiert, befänden sich nun 414,164 Exponent-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Exponent-Papiers auf 73,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 540,48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 205,40 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Exponent betrug jüngst 3,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at