Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Performance im Blick
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Exponent von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Exponent-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, hätte er nun 39,683 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 626,59 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 17.08.2026 auf 66,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 162,66 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Exponent bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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