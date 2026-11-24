Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Exponent-Investmentbeispiel
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Exponent von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Exponent-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,58 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Exponent-Aktie investiert hat, hat nun 1,289 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 89,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,71 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 15,71 Prozent.
Jüngst verzeichnete Exponent eine Marktkapitalisierung von 4,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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