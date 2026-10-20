Exponent Aktie

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WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

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Rentabler Exponent-Einstieg? 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Exponent eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Exponent-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Exponent-Anteile an diesem Tag 69,06 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,480 Exponent-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 72,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 046,19 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 046,19 USD entspricht einer Performance von +4,62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Exponent eine Börsenbewertung in Höhe von 3,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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