Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Rentabler Exponent-Einstieg?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Exponent-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Exponent-Anteile an diesem Tag 69,06 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,480 Exponent-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 72,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 046,19 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 046,19 USD entspricht einer Performance von +4,62 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Exponent eine Börsenbewertung in Höhe von 3,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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