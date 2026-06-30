Exponent Aktie

Exponent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

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Profitable Exponent-Investition? 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Exponent-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 30.06.2025 wurden Exponent-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Exponent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,339 Exponent-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,91 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 29.06.2026 auf 59,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,09 Prozent.

Der Marktwert von Exponent betrug jüngst 2,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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