Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Profitable Exponent-Investition?
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30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr gekostet
Am 30.06.2025 wurden Exponent-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Exponent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,339 Exponent-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,91 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 29.06.2026 auf 59,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,09 Prozent.
Der Marktwert von Exponent betrug jüngst 2,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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