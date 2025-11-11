Exponent Aktie

Exponent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

Rentabler Exponent-Einstieg? 11.11.2025 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Exponent-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Exponent-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Exponent-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Exponent-Anteile an diesem Tag bei 25,79 USD. Bei einem Exponent-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,782 Exponent-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 745,39 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 10.11.2025 auf 70,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 174,54 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Exponent eine Börsenbewertung in Höhe von 3,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

