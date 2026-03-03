Exponent Aktie

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

Lohnende Exponent-Anlage? 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Exponent-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Exponent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Exponent-Anteile bei 23,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41,938 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 094,15 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 02.03.2026 auf 73,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +209,41 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Exponent eine Börsenbewertung in Höhe von 3,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

