NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Exponent-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Exponent-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 11.08.2021 wurde die Exponent-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 116,08 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,861 Exponent-Papiere. Die gehaltenen Exponent-Anteile wären am 10.08.2026 58,17 USD wert, da der Schlussstand 67,52 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 41,83 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Exponent eine Börsenbewertung in Höhe von 3,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at