Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Lohnende Exponent-Anlage?
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Exponent-Aktie bei 93,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,741 Exponent-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.03.2026 auf 66,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 712,46 USD wert. Mit einer Performance von -28,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Exponent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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