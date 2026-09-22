Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Rentable Exponent-Anlage?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Exponent-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Exponent-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 69,98 USD. Bei einem Exponent-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,429 Exponent-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 67,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,09 Prozent.
Exponent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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