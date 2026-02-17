Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Exponent-Investment
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren eingebracht
Am 17.02.2023 wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 108,80 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 91,916 Exponent-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Exponent-Papiers auf 66,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 139,07 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 6 139,07 USD, was einer negativen Performance von 38,61 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Exponent eine Marktkapitalisierung von 3,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exponent Inc.
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Exponent von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Exponent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exponent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)