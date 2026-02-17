Exponent Aktie

Exponent-Investment 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Exponent-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 17.02.2023 wurde das Exponent-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 108,80 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 91,916 Exponent-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Exponent-Papiers auf 66,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 139,07 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 6 139,07 USD, was einer negativen Performance von 38,61 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Exponent eine Marktkapitalisierung von 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

