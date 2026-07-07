NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte eine Exponent-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Exponent-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 07.07.2023 wurden Exponent-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 91,39 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exponent-Aktie investiert, befänden sich nun 10,942 Exponent-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 669,44 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 06.07.2026 auf 61,18 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 33,06 Prozent gleich.

Alle Exponent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at