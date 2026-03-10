Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Rentable Exponent-Investition?
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte eine Exponent-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Exponent-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 118,906 Exponent-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 546,97 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 09.03.2026 auf 71,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,53 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Exponent belief sich zuletzt auf 3,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
