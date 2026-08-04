Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
|Frühe Anlage
|
04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Exponent von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Exponent-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Exponent-Anteile bei 88,20 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 113,379 Anteilen. Die gehaltenen Exponent-Aktien wären am 03.08.2026 7 740,36 USD wert, da der Schlussstand 68,27 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 22,60 Prozent.
Exponent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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