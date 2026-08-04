Exponent Aktie

Exponent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 04.08.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Exponent von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Exponent-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Exponent-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Exponent-Anteile bei 88,20 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 113,379 Anteilen. Die gehaltenen Exponent-Aktien wären am 03.08.2026 7 740,36 USD wert, da der Schlussstand 68,27 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 22,60 Prozent.

Exponent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Exponent Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Exponent Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Exponent Inc. 58,76 -0,61% Exponent Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen