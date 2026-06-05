NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: Über diese Dividende können sich Exponent-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Exponent am 04.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,20 USD je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 1,12 USD angesetzt wurde. 61,54 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 5,72 Prozent gestiegen.

Exponent- Dividendenrendite im Blick

Via NASDAQ beendete der Exponent-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 59,48 USD. Für das Jahr 2025 weist die Exponent-Aktie eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,26 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Exponent via NASDAQ 22,91 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -20,70 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Exponent

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,24 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,08 Prozent erhöhen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Exponent

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Exponent beläuft sich aktuell auf 2,813 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Exponent beläuft sich aktuell auf 33,91. 2025 setzte Exponent 582,010 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD.

Redaktion finanzen.at