EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Frühe Investition
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden EZCORP-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EZCORP-Papier bei 2,98 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 335,570 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 697,99 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Anteils am 23.03.2026 auf 25,92 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 769,80 Prozent.
Am Markt war EZCORP jüngst 1,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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