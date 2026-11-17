Das wäre der Verdienst eines frühen EZCORP-Einstiegs gewesen.

Das EZCORP-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 213,592 EZCORP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 32 779,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 227,79 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von EZCORP belief sich zuletzt auf 1,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at