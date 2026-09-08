NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EZCORP-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die EZCORP-Anteile bei 10,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das EZCORP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 96,339 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EZCORP-Papiers auf 33,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 210,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 221,00 Prozent zugenommen.

EZCORP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at