NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EZCORP-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die EZCORP-Aktie an diesem Tag bei 9,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 108,932 EZCORP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EZCORP-Aktien wären am 04.05.2026 3 552,29 USD wert, da der Schlussstand 32,61 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 552,29 USD entspricht einer Performance von +255,23 Prozent.

Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at