EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|EZCORP-Investition
|
05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die EZCORP-Aktie an diesem Tag bei 9,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 108,932 EZCORP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EZCORP-Aktien wären am 04.05.2026 3 552,29 USD wert, da der Schlussstand 32,61 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 552,29 USD entspricht einer Performance von +255,23 Prozent.
Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!