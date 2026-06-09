NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EZCORP-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,96 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die EZCORP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,368 EZCORP-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 448,71 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 08.06.2026 auf 31,23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +348,71 Prozent.

Der EZCORP-Wert an der Börse wurde auf 1,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at