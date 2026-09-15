NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in EZCORP eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das EZCORP-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,27 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 579,039 EZCORP-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EZCORP-Papiers auf 32,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 702,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,03 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von EZCORP bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at