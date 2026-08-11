EZCORP Aktie

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WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

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EZCORP-Anlage im Blick 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EZCORP-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die EZCORP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EZCORP-Papier bei 9,20 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,870 EZCORP-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 27,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 295,43 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 195,43 Prozent angezogen.

Der Marktwert von EZCORP betrug jüngst 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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