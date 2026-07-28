EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Performance im Blick
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EZCORP von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden EZCORP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die EZCORP-Aktie an diesem Tag 9,07 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die EZCORP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 110,254 EZCORP-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EZCORP-Papiers auf 30,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 351,71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 235,17 Prozent vermehrt.
Am Markt war EZCORP jüngst 1,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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