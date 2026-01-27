NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel hätte eine Investition in EZCORP von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EZCORP-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EZCORP-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3 076,923 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 66 153,85 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 26.01.2026 auf 21,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +561,54 Prozent.

EZCORP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at