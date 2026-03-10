NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in EZCORP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

EZCORP-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das EZCORP-Papier an diesem Tag bei 8,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 168,224 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.03.2026 auf 26,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 179,91 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 31 179,91 USD, was einer positiven Performance von 211,80 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte EZCORP einen Börsenwert von 1,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at