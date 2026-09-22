NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die EZCORP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren EZCORP-Anteile an diesem Tag 7,76 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,887 EZCORP-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 30,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 388,02 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 288,02 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 1,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at