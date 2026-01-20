EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Profitabler EZCORP-Einstieg?
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das EZCORP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,66 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 214,592 EZCORP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 598,71 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 16.01.2026 auf 21,43 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 359,87 Prozent.
EZCORP wurde am Markt mit 1,31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!