NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in EZCORP-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

EZCORP-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des EZCORP-Papiers betrug an diesem Tag 6,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 512,859 EZCORP-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 52 420,57 USD, da sich der Wert einer EZCORP-Aktie am 11.05.2026 auf 34,65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 424,21 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von EZCORP bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at