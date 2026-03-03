EZCORP Aktie

EZCORP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

Lukratives EZCORP-Investment? 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EZCORP-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in EZCORP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EZCORP-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die EZCORP-Aktie bei 13,54 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hat, hat nun 73,855 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EZCORP-Aktie auf 27,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 006,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 100,66 Prozent erhöht.

EZCORP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

