EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|Profitable EZCORP-Investition?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EZCORP von vor 5 Jahren verdient
EZCORP-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die EZCORP-Aktie an diesem Tag 5,67 USD wert. Bei einem EZCORP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,637 EZCORP-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (25,80 USD), wäre die Investition nun 455,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 355,03 Prozent gesteigert.
EZCORP war somit zuletzt am Markt 1,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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