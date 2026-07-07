NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EZCORP von vor 5 Jahren verdient

Am 07.07.2021 wurde die EZCORP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die EZCORP-Aktie an diesem Tag bei 5,82 USD. Bei einem EZCORP-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 171,821 EZCORP-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.07.2026 6 060,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,27 USD belief. Mit einer Performance von +506,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war EZCORP jüngst 2,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at