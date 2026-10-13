F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|F5 Networks-Investmentbeispiel
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 13.10.2016 wurden F5 Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 116,13 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,611 F5 Networks-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 473,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 077,24 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 307,72 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete F5 Networks eine Marktkapitalisierung von 27,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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