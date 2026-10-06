F5 Networks Aktie

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WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

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Investmentbeispiel 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen F5 Networks-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das F5 Networks-Papier an diesem Tag 197,61 USD wert. Bei einem F5 Networks-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,506 F5 Networks-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 232,04 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 05.10.2026 auf 458,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 132,04 Prozent.

F5 Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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