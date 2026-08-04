NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in F5 Networks eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 159,49 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die F5 Networks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,627 F5 Networks-Aktien. Die gehaltenen F5 Networks-Aktien wären am 03.08.2026 254,78 USD wert, da der Schlussstand 406,35 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 254,78 USD, was einer positiven Performance von 154,78 Prozent entspricht.

F5 Networks war somit zuletzt am Markt 22,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at